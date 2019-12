Actualidade

A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, afirmou hoje que "há pessoas de grande valor" nos territórios de baixa densidade, dando como exemplo o projeto de construção de um centro de inteligência competitiva em Campo Maior (Portalegre).

"Este centro de inteligência competitiva não faz sentido na cabeça de alguns lisboetas, que estão muito confortavelmente sentados nos seus gabinetes e que veem o país numas lentes especiais feitas em Lisboa", disse.

"E, portanto, este centro de inteligência competitiva vem mostrar que há pessoas de grande valor nestes territórios, que o interior é inteligente e, nesse interior, o Alentejo é inteligente e consegue com alguns ingredientes, de facto, sonhar, contrariar, o que tem sido este ciclo vicioso dos territórios do interior e que se traduz sistematicamente na perda de população e no abandono que temos destes territórios", acrescentou.