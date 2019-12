Actualidade

A leitura do Evangelho do dia no Facebook, no Instagram ou numa mensagem de WhatsApp é o propósito do EvangelhodoDia.pt, lançado em 01 de dezembro, primeiro domingo do Advento e início de novo Ano Litúrgico, por iniciativa de Emanuel Soeiro.

Este webdesigner, com formação em Teologia e que trabalha na área de comunicação de projetos ligados à Igreja Católica, disse à agência Lusa que a ideia surgiu da constatação da "necessidade de tornar o Evangelho presente no quotidiano das pessoas".

"No nosso quotidiano, sobretudo quando temos algum momento de pausa, algum momento de espera (...) ou porque estamos (...) em transportes, já é mais do que hábito pegar no telemóvel e ver as novidades das redes sociais. Então, porque é que o Evangelho não há de também aparecer no meio das 'stories', do 'feed' das redes sociais (...) e ter ali a possibilidade de, com um simples botão, partilhar com os amigos e fazer o tão famoso 'like'?", questionou o promotor do EvangelhodoDia.pt.