Lajes

O Governo da República vai atribuir 500 mil euros ao município da Praia da Vitória, nos Açores, para apoiar a construção de uma rede de abastecimento de água e a aquisição de terrenos no bairro de Santa Rita.

"Determino a atribuição de financiamento pelo Fundo Ambiental, no valor de 500 mil euros, mediante protocolo de colaboração técnica e financeira a celebrar entre o município da Praia da Vitória e o Fundo Ambiental, para apoiar a operação de renovação da rede de abastecimento de água à população residente no 'Bairro Americano' em Santa Rita, localizado no município da Praia da Vitória, na ilha Terceira dos Açores, visando a eliminação da contaminação detetada por bromato, envolvendo a aquisição dos terrenos", lê-se no despacho do Ministro do Ambiente e da Ação Climática, publicado no dia 06 de dezembro em Diário da República.

Em causa está um bairro construído na década de 1950, em terrenos alugados, para acolher militares norte-americanos colocados na base das Lajes, na Praia da Vitória, numa altura em que o parque habitacional da ilha Terceira tinha uma capacidade limitada.