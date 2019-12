Actualidade

A Câmara de Coimbra reconheceu hoje, por unanimidade, "interesse histórico e cultural ou social local" à Real República do Bota-Abaixo, elevando para dez as casas de estudantes com este estatuto, para as proteger da pressão imobiliária.

A República do Bota-Abaixo candidatou-se àquele estatuto ao abrigo do "Regime de reconhecimento e proteção de estabelecimentos e entidades de interesse histórico e cultural ou social local", de acordo com o qual a aprovação pelo executivo camarário deve ser submetida a um período de consulta pública de vinte dias.

Só depois da consulta pública poderá ser elaborado o respetivo relatório final.