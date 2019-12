Actualidade

Sete filmes de produção portuguesa, entre os quais "Vitalina Varela", de Pedro Costa, "Technoboss", de João Nicolau, e "Frankie", de Ira Sachs, estão no Festival do Rio, que começa hoje no Rio de Janeiro.

"Todos sabemos da importância da cultura em nosso país. E, não por acaso, lutamos tanto pela realização desta edição", refere a organização do festival, na página oficial.

Até ao dia 19, serão mostrados alguns dos filmes, entre produções brasileiras e estrangeiras. Estão programados sete filmes portugueses e de coprodução internacional, incluindo "No quarto da Vanda" e "Vitalina Varela", ambos de Pedro Costa.