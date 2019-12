Actualidade

O Forte de S. Miguel Arcanjo, na Nazaré, atingiu um milhão de visitantes desde a abertura ao público do monumento, que só este ano já foi visitado por mais de 300 mil pessoas, divulgou hoje a câmara.

"Houve um aumento de visitantes em todos os espaços culturais, mas o Forte [de S. Miguel Arcanjo] mantém-se como o monumento mais icónico, tendo já ultrapassado, em novembro, os 300 mil visitantes", disse hoje à agência Lusa o presidente da câmara da Nazaré, Walter Chicharro (PS).

Os dados hoje divulgados demonstram que, desde a sua abertura ao público, em 2014, o monumento "registou 1.000.000 visitantes, oriundos de 120 países", o que, para o autarca, reflete "a importância do Farol como fator promocional da Nazaré e do país, no âmbito das ondas gigantes e da promoção que tem sido feita em vários pontos do mundo, quer pelo município quer pelo Turismo de Portugal".