Actualidade

O fundador do festival Semi Permanent, Murray Bell, afirmou hoje, durante a apresentação da iniciativa de design e criatividade, que é sua intenção fazer da cidade do Porto "a casa do festival", pelo menos nos "próximos três anos".

"A intenção é fazer do Porto casa [do festival] nos próximos três anos, pelo menos (...). Temos tido uma resposta positiva de todos com quem falamos até agora, por isso, não vejo o porquê de não dar continuidade ao festival", afirmou Murray Bell, fundador da plataforma Semi Permanent.

Murray Bell, que falava aos jornalistas à margem da apresentação do festival, que decorreu hoje na Câmara Municipal do Porto, salientou que a escolha da cidade como local para abrigar o certame "foi muito fácil".