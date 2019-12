OE2020

O secretário-geral da Fesap, José Abraão, disse hoje que saiu da reunião com o Governo sobre matérias orçamentais para a administração pública com "uma mão vazia e a outra cheia de nada", já que não foram apresentadas propostas concretas.

O dirigente da Federação Sindical da Administração Pública (Fesap), lamentou que na reunião de hoje com o secretário de Estado da Administração Pública, José Couto, tivesse sido apresentada uma "declaração de intenções", a uma semana da entrega da proposta do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) no parlamento.

Já a dirigente da Frente Comum de Sindicatos, Ana Avoila, abandonou a reunião por não ter sido apresentada qualquer proposta de atualização salarial.