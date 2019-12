Actualidade

O treinador do Benfica, Bruno Lage, exigiu hoje inteligência e equilíbrio à equipa para vencer esta terça-feira o Zenit de São Petersburgo, na sexta e última jornada do grupo G da Liga dos Campeões em futebol.

"A equipa tem de estar preparada para tudo. O Zenit é uma equipa sólida a defender e temos de ter capacidade de atrair e criar espaços. A equipa tem de manter sempre o equilíbrio e não ficar desatenta na vigilância aos homens da frente", alertou o técnico dos 'encarnados', que precisam de vencer os russos com, pelo menos, dois golos de vantagem para garantir a passagem para a Liga Europa,

Em declarações prestadas em conferência de imprensa, realizada no Estádio da Luz, o treinador português, de 43 anos, vincou que, apesar de consumado o afastamento da 'Champions', os jogadores devem ser consistentes ao longo de todo o encontro e trabalhar para recuperar a dimensão internacional do passado do clube.