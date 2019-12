Actualidade

O médio do Benfica Pizzi reconheceu hoje que faltou mentalidade à equipa na participação nesta Liga dos Campeões em futebol, cujo jogo de terça-feira com o Zenit de São Petersburgo pode valer apenas a relegação para a Liga Europa.

Presente na conferência de antevisão do jogo com os russos, que ocupam o segundo lugar no grupo G e dependem apenas de si para seguirem em frente, o internacional português lamentou que os 'encarnados' não tenham sido capazes de mostrar a sua qualidade e reconheceu que faltou competitividade.

"Estou aqui há muitos anos e já passei por momentos em que fomos logo eliminados e até ser eliminado nos quartos de final. Julgo que faltou um pouco de mentalidade. Limitámo-nos a fazer as coisas normais e na Liga dos Campeões temos de nos soltar mais e mostrar mais a nossa qualidade, porque do outro lado estão grandes equipas. Teríamos de ser mais competitivos, infelizmente este ano voltámos a não ter a felicidade de passar", disse.