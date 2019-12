Venezuela

As autoridades norte-americanas sancionaram, na segunda-feira, um alto funcionário do Governo do Presidente Nicolás Maduro e o seu antecessor, acusando-os de corrupção na emissão de passaportes a venezuelanos.

Gustavo Adolfo Vizcaino Gil, diretor-geral do Serviço Administrativo de Identificação, Migração e Estrangeiros (SAIME) e o seu antecessor, Juan Carlos Dugarte Padrón, foram incluídos na lista negra da Agência de Controlo de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC), e viram bloqueados todos os seus ativos em território norte-americano.

Num comunicado, o OFAC explica que Juan Carlos Dugarte Padrón foi nomeado diretor-geral do SAIME em abril de 2016 e enquanto exerceu o cargo "recebeu subornos e o SAIME foi implicado publicamente em negócios corruptos que envolviam a venda de passaportes".