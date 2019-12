Actualidade

O movimento Convergência, do Bloco de Esquerda, defende num manifesto hoje divulgado que o partido deve retomar a ação nas ruas, e não se acomodar aos "labirintos de São Bento", nem esquecer o socialismo enquanto objetivo estratégico.

"Queremos um Bloco que vá à luta, que não se iluda nem se acomode nos labirintos de São Bento, que não amoleça nas mesuras da negociação institucional nem se deslumbre com a presença na comunicação social, um Bloco que retome a rua, a empresa, o bairro, a escola, o campo como o centro de gravidade da ação política, onde se disputam e se conquistam as maiorias sociais", sustentam na moção divulgada, que foi preparada durante um encontro no domingo.

O manifesto sublinha: "Não perdemos de vista que o nosso objetivo estratégico é o socialismo".