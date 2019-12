Actualidade

O metro ligeiro de Macau custou 10,2 mil milhões de patacas (1,14 mil milhões de euros), abaixo da última estimativa, disse hoje o secretário para as Obras Públicas e Transportes.

Prometida e idealizada há mais de uma década, a primeira linha de metro ligeiro de superfície, automático, sem condutor, com tração elétrica e sobre carris de betão, situa-se na ilha da Taipa, e tem 11 estações, incluindo o aeroporto de Macau, o terminal marítimo, a Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau.

"Prometi que ia inaugurar esta linha até ao final do meu mandato [20 de dezembro] e estou naturalmente satisfeito por ter conseguido cumprir", disse Raimundo do Rosário após a cerimónia de entrada em funcionamento do metro ligeiro.