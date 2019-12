Actualidade

A neurocientista norte-americana Megan Carey, do Centro Champalimaud, em Lisboa, foi contemplada com uma bolsa de cerca de dois milhões de euros do Conselho Europeu de Investigação, para aprofundar o estudo sobre a coordenação do movimento pelo cérebro.

O anúncio foi feito hoje em comunicado pela Fundação Champalimaud.

A investigadora, a trabalhar desde 2010 no Centro Champalimaud, onde lidera o Laboratório de Circuitos Neuronais e Comportamento, já tinha recebido, em 2014, uma bolsa do Conselho Europeu de Investigação, no valor de 1,5 milhões de euros.