A Sociedade Portuguesa de Diabetologia (SPD) alertou hoje para a importância de os doentes com diabetes controlarem os níveis de açúcar no sangue para evitar as hipoglicemias, que podem ter consequências graves.

Em declarações à agência Lusa na véspera do lançamento da campanha "Hipoglicemias. Uma já pode ser demais", o presidente da SPD, Rui Duarte explicou que, habitualmente, os doentes percebem quando estão em hipoglicémia (nível demasiado baixo de açucar no sangue), pois têm sintomas.

O responsável sublinha que o doente com diabetes tipo I, que administra insulina todos os dias, deve estar educado tanto a controlar como a ajustar o tratamento.