OE2020

A líder parlamentar do CDS-PP, Cecília Meireles, afirmou hoje que o Governo lhe transmitiu que o cenário macroeconómico da proposta de Orçamento para 2020 "é condizente" com o esboço orçamental já entregue pelo executivo em Bruxelas.

Cecília Meireles falava aos jornalistas na Assembleia da República, após uma reunião em que o Governo, numa delegação liderada pelo ministro de Estado e das Finanças, Mário Centeno, que apresentou ao CDS-PP as linhas gerais da proposta de Orçamento do Estado para 2020.

"Aquilo que nos foi transmitido é que este cenário [da proposta de Orçamento] é condizente com o cenário que anteriormente já tinha sido apresentado pelo Governo e que foi reportado a Bruxelas. Foi-nos dito que coincidia com o esboço [de Orçamento para o próximo], mas vão ter que perguntar isso ao senhor ministro [Mário Centeno]", declarou a presidente do Grupo Parlamentar do CDS-PP