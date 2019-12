Actualidade

O antigo líder distrital da JSD de Setúbal Pedro Tomás anunciou hoje a candidatura às eleições para a Comissão Política Distrital do PSD que deverão realizar-se no início de 2020, através de um vídeo publicado numa rede social.

"Nestes últimos anos, nós militantes e simpatizantes, sentimos que existe uma cada vez maior descrença na política", afirma Pedro Tomás na comunicação dirigida aos militantes do PSD, em que se propõe "devolver a ambição ao PSD com ideias e projetos que cimentem o partido como referencial político na região".

"A força do PSD está nas pessoas e no PSD todos gostam de ser chamados a participar na discussão e ter a oportunidade de traçar as políticas para a sua terra e para o seu país. Por isso, é urgente valorizar as pessoas e voltar a acreditar na militância", acrescenta o primeiro candidato anunciado à liderança da Comissão Política Distrital do PSD de Setúbal.