O futebolista espanhol Raúl de Tomás ficou fora da convocatória para o jogo de hoje entre o Benfica e o Zenit, da sexta jornada da Liga dos Campeões de futebol, bem como o médio Gedson.

O treinador Bruno Lage prescindiu dos dois futebolistas que tinham integrado a convocatória para o Bessa, mas que acabaram por não constar na ficha de jogo e ir para a bancada, num jogo em que o Benfica venceu o Boavista para a I Liga, por 4-1.

Para a despedida das 'águias' da Liga dos Campeões, com a receção aos russos do Zenit a partir das 20:00, o técnico benfiquista chamou 18 jogadores, aqueles que estiveram na ficha de jogo no Bessa.