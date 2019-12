Actualidade

As novas operações de crédito para compra de habitação atingiram 943 milhões de euros em outubro, mais 28 milhões do que os emprestados em setembro, segundo dados hoje divulgados pelo Banco de Portugal.

Ainda segundo as estatísticas do banco central, em outubro os juros médios das operações de crédito à habitação subiram para 1,04%, mais quatro pontos base do que os 1% de setembro, interrompendo assim os mínimos históricos anteriormente verificados.

Desde o início do ano, os bancos já emprestaram 8.522 milhões de euros para financiar compra de casa.