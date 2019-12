COP25

O ministro do Ambiente desvalorizou hoje em Madrid a queda de Portugal no 'índice de desempenho das alterações climáticas' divulgado na COP25, considerando que "são dados de 2017", um ano em que houve uma grande seca.

"Todos nós sabemos já há muito tempo que, para as emissões de 2017, Portugal teve um ano mau", disse João Pedro Matos Fernandes num encontro com os jornalistas portugueses à margem de uma reunião da Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (COP25).

O responsável governamental explicou que esse "foi o ano dos incêndios, mas, sobretudo, foi o ano da seca", porque os incêndios são um "fenómeno invulgar" que não são contabilizados como todas as outras emissões.