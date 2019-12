Actualidade

Uma "grande cumplicidade com o público" é "o que o teatro tem de excecional", e isso "não devia morrer de maneira nenhuma", defendeu o encenador Luis Miguel Cintra, em entrevista à agência Lusa.

O encenador falava à margem da estreia de "Canja de Galinha (com Miúdos)", que se estreia hoje no Museu da Marioneta, em Lisboa, e que é o segundo trabalho dramatúrgico do ator e encenador desde o fecho da companhia que dirigiu ao longo de 43 anos, o Teatro da Cornucópia, até ao seu fecho, em dezembro de 2016.