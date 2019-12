COP25

O ministro do Ambiente garantiu hoje que Portugal não terá novas explorações de gás ou petróleo, em linha com a União Europeia, defendendo que todos os países membros devem apontar para a neutralidade carbónica em 2050.

Em declarações aos jornalistas à margem de reuniões técnicas com deputados portugueses e a associação ambientalista Zero na 25.ª Conferência das Partes (COP25) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, que decorre em Madrid, João Pedro Matos Fernandes afirmou esperar que "todos os países membros se comprometam com a neutralidade carbónica em 2050.

Pelo Governo português, "não faz parte do roteiro [para a neutralidade carbónica] a exploração do gás natural" e, do lado do petróleo, Matos Fernandes não acredita que "haja espaço para que mais alguém a venha a desejar mais à frente".