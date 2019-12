Actualidade

Os cerca de 700 táxis da Cooptáxis contam a partir de hoje com uma ferramenta tecnológica a pensar na mobilidade dos cegos e amblíopes através do áudio-táxi, que faz o acompanhamento da viagem.

Em declarações à Lusa, Carlos Silva, vice-presidente da Cooptáxis, explicou que a empresa vai passar a dispor de uma nova funcionalidade "que vai fazer a opção do taxímetro".

Assim, "quando o cliente entra no veículo", vai ser saudado, é identificado o número do táxi, a tarifa a aplicar, explica o valor a pagar e despede-se, com cortesia", explicou.