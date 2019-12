COP25

A maioria dos partidos com assento parlamentar manifestou-se hoje a favor da criação de uma lei de bases do clima em Portugal ainda nesta legislatura.

Deputados do PS, PSD, Bloco de Esquerda, PCP, CDS-PP, Verdes, PAN e Livre estiveram hoje na 25.ª Conferência das Partes (COP25) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, onde se reuniram com o ministro do Ambiente e Ação Climática e com a associação ambientalista ZERO.

Em declarações aos jornalistas, o socialista José Manuel Carpinteira afirmou que o PS pretende ver aprovada "uma lei consensual" e que já mandatou o deputado e cientista Alexandre Quintanilha para representar o partido nesse processo.