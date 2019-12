Actualidade

O primeiro-ministro pediu hoje ao parlamento um amplo consenso em torno da rejeição da proposta finlandesa para o Orçamento europeu e para a estratégia portuguesa de manter o esforço de contribuição de cada Estado-membro até 2027.

Esta posição foi transmitida por António Costa no seu discurso inicial do debate quinzenal na Assembleia da República, o último deste ano e que antecede a fase de discussão na generalidade da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2020.

Num discurso dedicado à atual situação de impasse nas negociações do Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027 da União Europeia, o líder do executivo português sustentou que a recente proposta da presidência finlandesa fica muito aquém da dimensão necessária.