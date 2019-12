Actualidade

O empresário brasileiro Nelson Tanure renunciou ao cargo de membro não executivo do Conselho de Administração da Pharol, dias antes da assembleia-geral para a sua destituição, de acordo com um comunicado hoje divulgado na CMVM.

"A Pharol, SGPS S.A. anuncia que Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure renunciou [...] ao respetivo cargo de membro não executivo do Conselho de Administração da Pharol", lê-se na informação remetida hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Em 21 de novembro, os acionistas da Pharol anunciaram que iriam deliberar em 18 de dezembro em assembleia-geral extraordinária a redução do número de membros do Conselho de Administração para seis, com consequente "destituição imediata" de três dos atuais nove administradores.