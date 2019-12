Actualidade

O representante do Fundo Monetário Internacional (FMI) em Angola disse hoje que as reformas em curso no país "são do Governo angolano e não da instituição financeira", defendendo que "apesar de difíceis", estas trarão "resultados positivos".

"Reconhecemos que muitas dessas reformas, essas medidas, não são medidas fáceis, elas são para a economia e para a população, mas elas são reformas do Governo angolano, não são medidas do FMI, nós estamos aqui, simplesmente, para darmos o nosso contributo do ponto de vista da experiência", afirmou hoje Marcos Rietti Souto.

Segundo o responsável, o FMI vai continuar a dar o suporte técnico ao Governo angolano para implementar essas reformas "que na nossa visão pensamos que no médio e longo prazo terão resultados bastantes positivos para a economia angolana".