COP25

O Brasil espera alcançar 50 por cento de fontes renováveis em 2050, disse hoje à Lusa o ministro de Minas e Energia brasileiro, Bento Albuquerque, à margem da Conferência do Clima das Nações Unidas (COP25), em Madrid.

"As renováveis já têm papel importante no Brasil. A solar e a eólica são relativamente novas com menos de dez anos e hoje representam juntas dez por cento da nossa matriz. O crescimento delas nos próximos dez anos será de 20 por cento e acreditamos que as renováveis (todas) em 2050 sejam de 50 por cento da nossa matriz", disse.

Albuquerque conversou com a Lusa no dia dedicado à energia na COP25. Atualmente, a matriz energética brasileira conta com 43,5 por cento de renováveis.