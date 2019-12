Actualidade

A Igreja Católica está "de corpo inteiro" na luta contra a eutanásia, mas a sua ação não deve passar pelas homilias nas missas, admitiu hoje, em Fátima, o secretário da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), padre Manuel Barbosa.

"A questão das missas não foi equacionada, a homilia não é para isso. Pode haver alguma nota, não da Conferência [Episcopal], porque já a há, mas uma insistência para que todos nós, que não nos vamos demitir, estejamos envolvidos neste processo", disse o porta-voz da CEP, no final da reunião do Conselho Permanente da Conferência, que hoje decorreu no Santuário de Fátima.

Depois do anúncio de alguns partidos políticos de que a questão da eutanásia voltará ao plenário da Assembleia da República nos primeiros meses de 2020, Manuel Barbosa admitiu que, "não por acaso", em 16 e 17 de março, "vai haver um grande encontro em Portugal, da Academia Pontifícia para a Vida, sobre cuidados paliativos".