Actualidade

O Ministério Público (MP) da Guarda deduziu acusação contra dois indivíduos que, durante um passeio de BTT, vandalizaram um painel de arte rupestre "de valor imensurável" no Parque Arqueológico do Vale do Côa.

Aquele MP imputou aos dois arguidos o crime de "prática de dano qualificado, punível com pena de prisão de dois a oito anos", e deduziu "pedido de indemnização cível, em representação do Estado, reclamando o pagamento de valores de reparação das rochas e perda de receitas que ascende a 125 mil euros", indica a página oficial da Procuradoria-Geral Distrital de Coimbra.

À data dos factos, que remontam a 25 de abril de 2017, a Polícia Judiciária (PJ) anunciava ter identificado dois homens considerados os autores do ato de vandalismo de que foi alvo uma gravura do Parque Arqueológico do Vale do Côa (PAVC).