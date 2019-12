Actualidade

Discursos inspiradores de um chefe indígena, de duas jovens ativistas e de um político estão integrados numa nova coleção literária dirigida a adolescentes, a publicar este mês pela editora Akiara, de Inês Castel-Branco.

Intitulada "AKIPARLA", a coleção arranca com quatro títulos em edição bilingue, ilustrados e comentados, "para entender a fundo as grandes questões do mundo atual", refere a editora em comunicado.

A coleção é inaugurada com "Malala Yousafzai: A minha história é a história de muitas raparigas", o discurso que a jovem paquistanesa proferiu em 2014, quando foi distinguida com o Prémio Nobel da Paz.