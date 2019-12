Actualidade

"Skin" ("Pele") conquistou hoje o prémio melhor filme da 10.ª edição do festival internacional Sound&Image Challenge, cuja cerimónia de entrega de prémios decorreu no teatro D. Pedro V, em Macau.

Do israelita Guy Nattiv, que arrebatou o prémio de melhor realizador, "Skin" conquistou ainda as categorias de melhor edição, para Yuval Orr, e de melhor sonoplastia, para Ronen Nagel, disse à Lusa a coordenadora do Centro de Indústrias Criativas-Creative Macau, Lúcia Lemos.

Primeira obra norte-americana de Nattiv, "Skin" estreou-se no festival de cinema de Toronto de 2018 e foi distinguido com o prémio da Federação Internacional de Críticos de Cinema (Fipresci). A estreia europeia aconteceu já este ano no festival internacional de cinema de Berlim.