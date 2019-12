OE2020

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou hoje que as preocupações do Bloco de Esquerda quanto ao Orçamento do Estado para 2020 estarão, "em grande medida, espelhadas" na proposta orçamental, em resposta à líder bloquista, Catarina Martins, no debate quinzenal.

"Relativamente à sua específica ansiedade, é menor do que a do cidadão comum porque tem mais informação, mas eu diria que, quando na segunda-feira da próxima semana for apresentado o Orçamento do Estado, eu acho que verificará que muito daquilo que temos falado e que têm sido as preocupações do Bloco estão, em grande medida, espelhadas no Orçamento do Estado", assegurou.

O arranque da intervenção de Catarina Martins no debate quinzenal foi dedicado ao Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) e à expectativa dos bloquistas. A líder bloquista considerou que os "objetivos mínimos de valorização dos rendimentos e de garantia de direitos continuam reféns do excedente orçamental" no próximo ano, tendo em conta o que se conhece "até agora na proposta do Governo",