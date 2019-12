Actualidade

O DJ Armin Van Buuren é a primeira figura de cartaz da Galp Beach Party 2020, que vai decorrer a 26 e 27 de junho, na praia do Aterro, em Matosinhos, foi hoje anunciado.

A "maior beach party" da Europa, segundo a presidente da Câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro, foi hoje apresentada no Cine-Teatro Municipal Constantino Nery, apostando a organização em "aumentar os números alcançados" no último verão, em que foram "contabilizadas 30 mil pessoas em cada um dos dois dias", acrescentou o diretor do evento, Luís Montez.

Com atuação agendada para o segundo dia, Armin Van Buuren chega a Portugal numa altura em que é "considerado um dos melhores DJ do mundo" e uma "referência global do 'trance' (uma das principais vertentes da música eletrónica que emergiu no início da década de 1990)", refere o comunicado de imprensa.