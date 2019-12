Sporting

O futebolista Bruno Fernandes disse hoje ter ficado "mais nervoso" e com "mais ansiedade" após o ataque à academia do Sporting, em que viu agressões a Rui Patrício, William Carvalho, Acuña e Bataglia.

O capitão do Sporting foi ouvido esta tarde na 11.ª sessão do julgamento da invasão à academia 'leonina', em 15 de maio de 2018, que decorre no Tribunal de Monsanto, em Lisboa, com 44 arguidos, incluindo o antigo presidente do clube Bruno de Carvalho.

O médio assumiu que após a invasão ficou "mais nervoso" e com "mais ansiedade" antes dos jogos, além do receio que afirmou sentir que esta situação volte a acontecer se a equipa "tiver um resultado menos positivo".