Actualidade

O Presidente da Argentina, Alberto Fernández, destacou hoje o Brasil no seu discurso de posse no parlamento e pediu uma "agenda ambiciosa" apoiada pela história dos dois povos e não pela "diferença pessoal" com o seu homólogo brasileiro, Jair Bolsonaro.

"Com a República Federativa do Brasil, particularmente, temos de construir uma agenda ambiciosa, inovadora e criativa, em tecnologia, produção e estratégia, que esteja amparada pela irmandade histórica dos nossos povos", pediu Alberto Fernández.

"[Uma agenda] para além de qualquer diferença pessoal daqueles que governam a conjuntura", acrescentou, reconhecendo implicitamente a tensa relação com o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro.