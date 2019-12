Actualidade

As jornalistas portuguesas Paula Telo Alves e Sibila Lind venceram o prémio anual de jornalismo Amnistia Internacional 2019 no Luxemburgo, com uma reportagem multimédia sobre a situação dos sem-abrigo neste país.

"Publicada em março no semanário Contacto, a reportagem "A queda de Claude: da vida de luxo a trabalhador sem-abrigo" relata a história de um luxemburguês de 59 anos, ex-funcionário bancário que chegou a ganhar mais de oito mil euros por mês, mas que acabou por ser obrigado a dormir num albergue de emergência para os que vivem nas ruas, por causa de problemas de alcoolismo, apesar de ter um emprego", refere a Amnistia Internacional em comunicado.

No Luxemburgo, há pelo menos 30 trabalhadores em situação de pobreza que recorrem às instalações do dormitório para sem-abrigo, aberto apenas no Inverno, segundo dados da Caritas citados na reportagem premiada.