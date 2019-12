Actualidade

Mais de 300 artistas, concentrados em frente ao Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa, exigem um valor imediato de 1% do Orçamento do Estado (OE) para a Cultura, em 2020, numa iniciativa convocada pela Plataforma Cultura em Luta.

O protesto, que teve início hoje à tarde, envolveu mais de uma dezena de sindicatos e estruturas que representam artistas, arqueólogos, documentalistas, trabalhadores de museus, entre outros da área da cultura, que vieram exigir um reforço do financiamento de uma área considerada "o parente pobre" no Governo.

Apesar da reivindicação imediata de 1% do OE, foi a palavra de ordem de "1% do PIB para Cultura" a mais repetida no largo, escrita num enorme pano em vermelho e branco, mas também em pequenos cartazes que pediam "Outra política para a Cultura" e "Em defesa da Cultura", ao mesmo tempo que um grupo de artistas tocava bombos e caminhava pelas ruas laterais, ao largo em frente ao teatro lírico, no Chiado, em Lisboa.