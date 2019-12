Actualidade

Portugal precisa de uma estratégia nacional para a Medicina de Precisão, uma forma de tratar e prevenir doenças de acordo com as características de cada pessoa, defendem administradores hospitalares e médicos.

A medicina de precisão consiste numa abordagem personalizada para tratar e prevenir doenças tendo em conta as características de cada pessoa, o ambiente, o estilo de vida e a variabilidade dos genes.

A Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares, em conjunto com a Ordem dos Médicos, apresenta hoje em Lisboa a proposta para uma agenda estratégica para que Portugal adote medidas para implementar a medicina de precisão e avançar com projetos piloto no Serviço Nacional de Saúde (SNS).