O presidente da operadora brasileira Oi, que entrou em falência em 2016 e está desde então num processo de recuperação judicial, anunciou na terça-feira que vai abandonar o cargo a 30 de janeiro.

O anúncio da saída de Eurico Teles surgiu no mesmo dia em que a operadora foi alvo, no âmbito da operação Lava Jato, de uma investigação sobre alegados pagamentos irregulares feitos pela Oi a empresas ligadas a um dos filhos do ex-Presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.

De acordo com um comunicado enviado pelo Ministério Público Federal, o grupo Oi teria efetuado pagamentos alegadamente suspeitos de mais de 132 milhões de reais (cerca de 28,7 milhões de euros) a empresas controladas por Fábio Luís Lula da Silva, entre os anos de 2004 e 2016.