Actualidade

O chefe do Executivo eleito de Macau deu hoje a conhecer os 11 membros do Conselho Executivo, que mantém três dos anteriores elementos num órgão que serve para ajudar o líder do Governo na tomada de decisões.

Além de deputados e ex-deputados da Assembleia Legislativa (AL) à qual presidiu, Ho Iat Seng escolheu sobretudo personalidades ligadas à gestão e à economia, mas também ao direito, como é o caso do atual presidente do Conselho Geral do Conselho das Comunidades Portuguesas, Leonel Alves, que transita como conselheiro, de acordo com um comunicado do Gabinete do Chefe do Executivo do V Governo.

Leonel Alves é licenciado pela Universidade Clássica de Lisboa, membro da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, presidente da Comissão de Disciplina das Forças de Segurança e da Comissão de Fiscalização da Autoridade Monetária.