OE2020

O Governo e os sindicatos da administração pública voltam hoje a reunir-se para discutir várias matérias que deverão integrar o Orçamento do Estado para 2020 (OE2020), sendo esperada uma proposta do executivo de aumentos salariais.

Na reunião realizada na segunda-feira entre a equipa do Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública e as três estruturas sindicais, os governantes apresentaram uma proposta de articulado com várias matérias, mas os sindicatos esperavam um valor para a atualização dos salários, o que não aconteceu.

A Federação de Sindicatos da Administração Pública (Fesap) reivindica aumentos de 3,5% em 2020, enquanto o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE) exige uma atualização de 3% e a Frente Comum 90 euros para todos os trabalhadores.