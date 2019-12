Actualidade

Os eleitores da pequena região autónoma de Bougainville, no Pacífico, votaram esmagadoramente a favor da independência do território em relação à Papua-Nova Guiné, indicaram os resultados oficiais do referendo hoje divulgados.

A votação, que decorreu entre 23 de novembro e 07 de dezembro, foi "transparente, justa e de acordo com os padrões internacionais", disse um membro da Comissão Eleitoral.

A participação foi superior a 87%, acrescentou.