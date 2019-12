Actualidade

O Theatro Circo, em Braga, vai receber Moon Duo, Mão Morta e Salvador Sobral, entre muitos outros, entre janeiro e março do próximo ano, anunciou hoje a instituição.

Em comunicado, a sala de Braga revelou que 2020 vai começar com Manel Cruz a apresentar o seu "Vida Nova", seguindo-se, no dia 10 de janeiro, o projeto Distance, Light & Sky, de Chris Eckman, Chantal Acda e Eric Thielemans.

A cantora e pianista Patricia Barber vai subir ao palco do Theatro Circo no dia 01 de fevereiro, enquanto, no dia 08, é a vez da banda do filme "Variações".