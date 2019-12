Actualidade

A compositora e cantora Madalena Palmeirim, há dez anos no panorama musical, editou o álbum "Right as Rain", que define como "um caixinha de surpresas", em declarações à agência Lusa.

Madalena Palmeirim começou por trabalhar com o irmão Bernardo Palmeirim, com quem assumiu o projeto Nome Comum, do qual saíram dois discos.

Trabalhou também com a compositora e multi-instrumentista Francisca Cortesão e, em nome próprio, apresentou um projeto na área da música 'indie-folk', "L Mantra". Em 2014 "obrigou-se" a compor uma canção por semana e a disponibilizá-la, "praticamente pronta", num portal eletrónico. Este foi o projeto "Week In Week Out".