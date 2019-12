Actualidade

O filme biográfico "Yuli", sobre o bailarino cubano Carlos Acosta, realizado pela cineasta espanhola Iciar Bollain, abre na quinta-feira a Mostra de Cinema da América Latina, em Lisboa.

A décima edição contará com outros tantos filmes que pretendem "mostrar a atualidade e a diversidade cinematográficas, o talento dos autores latino-americanos e o seu contacto com o público", refere a Casa da América Latina, em Lisboa, organizadora da iniciativa.

Com exibição marcada para o cinema São Jorge, a mostra arranca com "Yuli", filme inspirado na biografia "No way home", que o bailarino cubano publicou em 2007 e na qual conta a vida em Havana, marcada pela pobreza, e o percurso como bailarino profissional.