Actualidade

O Governo dos EUA, através do seu programa Corporação do Desafio do Milénio (MCC), aprovou um novo programa de financiamento para Moçambique, anunciou em comunicado.

"Tenho o prazer de anunciar a nova parceria do compacto da MCC com Moçambique", afirmou o diretor executivo da MCC, Sean Cairncross, citado hoje em comunicado da Embaixada dos EUA em Maputo.

A MCC é um programa do Governo dos EUA que providencia subsídios por um período determinado a países em desenvolvimento e que satisfazem "padrões rigorosos de boa governação", desde o combate à corrupção até ao respeito pelos direitos humanos.