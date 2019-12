Actualidade

Os presidentes do Conselho Superior e dos conselhos disciplinares regionais do Norte, Centro e Sul da Ordem dos Médicos vão ser ouvidos no parlamento a propósito do caso do bebé de Setúbal que nasceu com malformações graves.

O requerimento do PS a solicitar a audição destes responsáveis foi aprovado hoje na Comissão Parlamentar de Saúde, com a abstenção do CDS-PP.

No texto do requerimento, os deputados do grupo parlamentar do PS consideram que, depois de o bastonário da Ordem dos Médicos ter sido ouvido na Comissão Parlamentar de Saúde sobre o caso do bebé que nasceu com malformações graves não detetadas durante a gravidez, algumas questões ficaram "sem resposta cabal".