Actualidade

O tenor italiano Andrea Bocelli apresenta-se em 04 de julho de 2020 no Estádio Cidade de Coimbra, num espetáculo que leva a palco 70 músicos e um coro com 60 vozes, anunciou hoje a produtora MOT - Memories of Tomorrow.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, a MOT diz que no espetáculo, que contará também com uma presença portuguesa ainda por revelar, são esperadas mais de 30 mil pessoas.

Este é, de acordo com a produtora, a primeira presença de Bocelli num estádio em Portugal, no dia em que Coimbra, que é candidata a Capital Europeia da Cultura 2027, comemora o Dia da Cidade.