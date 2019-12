Actualidade

O novo sistema universal de pensões em França vai abranger apenas as gerações nascidas a partir de 1975 e só terá nova formulação, através de pontos, a partir de 2025, anunciou hoje o primeiro-ministro francês.

"De forma a pôr termo a uma semântica guerreira, para a qual nos querem arrastar, eu quero dizer-vos que esta refundação [do sistema de pensões] não é uma batalha", disse Edouard Philippe, ao detalhar esta manhã as medidas do novo sistema universal de pensões.

O primeiro-ministro falou no Conselho Económico, Social e Ambiental, em Paris, dirigindo-se a todo o país. Este é o sétimo dia consecutivo de greve em França em protesto contra este novo sistema de pensões.